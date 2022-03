Due preti ordinati a Noto e 3 sindaci in Cattedrale, battute sulle Regionali

Tre sindaci della zona sud della provincia di Siracusa si sono ritrovati insieme questa mattina nella Cattedrale di Noto, in occasione di due ordinazioni sacerdotali. Tra i banchi di San Niccolò, Luca Cannata (Avola), Corrado Figura (Noto) e Giovanni Spadola (Rosolini).

Con le fasce tricolori, i tre primi cittadini, hanno assistito alla solennità di San Giuseppe, celebrata dal vescovo Antonio Staglianò, a 13 anni dalla sua ordinazione episcopale, e sono diventati sacerdoti don Giuseppe Canonico proveniente dalla parrocchia San Giovanni Battista di Avola e don Giuseppe Minardo, originario della Parrocchia della Chiesa Madre di Rosolini e che svolge il servizio pastorale al Sacro Cuore e San Francesco a Pachino .

La presenza dei sindaci è stata pure l'occasione per uno scambio di battute fra i primi cittadini. Sarebbe stato Corrado Figura a dire al suo collega Spadola: che facciamo per queste Regionali? Vaga la risposta di Spadola ed in silenzio Luca Cannata. Una cosa è certa. Basterebbero le preferenze ottenute da Figura e Spadola per eleggere un parlamentare. Quello di stamattina, sarebbe stato un abboccamento tra il serio ed il faceto.