Arriva una App per prenotare le visite specialistiche in Sicilia

E’ attivo in Sicilia il servizio SovraCup ora anche attraverso un'App, disponibile per i sistemi Android e IoS, che consente - con un semplice click - di effettuare, ricercando in tutte le strutture dei 18 Enti Sanitari del Servizio Sanitario Regionale, la prenotazione di un esame o di una visita specialistica, riducendo così i tempi di attesa e le lunghe file negli uffici delle strutture sanitarie.

L’applicazione rappresenta una evoluzione del sistema già attivo da diversi mesi sul web, cui è possibile accedere dal seguente link, https://sovracup.regione.sicilia.it, ed è il frutto del lavoro di informatici, del personale dell'Assessorato regionale della Salute e dell’ARIT.

Il sistema web e App risponde a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa ed è accessibile tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24. Dal web è possibile anche accedere cliccando il banner SovraCup presente nella home page del sito internet dell’Asp di Siracusa www.asp.sr.it.

Per accedere è necessario essere in possesso di un account SPID oppure della carta di identità elettronica (Cie) e di una ricetta dematerializzata emessa in Sicilia per lo stesso utente che effettua il login. Si può dunque selezionare la struttura presso la quale effettuare la prenotazione con a disposizione tre opzioni e ricevere riscontro sul proprio smartphone.

La prenotazione può essere effettuata anche presso le Farmacie che, attraverso l’utilizzo della piattaforma Sovracup, svolgono un servizio “per conto terzi", senza la necessità di SPID o Cie.

Resta inteso che l’utente può sempre rivolgersi direttamente agli sportelli CUP per effettuare la prenotazione o chiamare per l’Asp di Siracusa il call center al 0931 484848 attivo per tutte le categorie di utenti tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13 e il martedì e giovedi anche dalle ore 15 alle ore 17.