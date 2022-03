Modica, Società di Storia Patria: incontro sulla "Battaglia di Sicilia" e lo sbarco degli Alleati

La Società Modicana per la Storia Patria, la Società Santocrocese di Storia Patria e l'Associazione culturale LAMBA DORIA, hanno organizzato un incontro sulla “Battaglia di Sicilia” sulle coste della Sicilia sud orientale ed in particolare sulle vicende storiche legate alla penetrazione delle forze anglo-americane nella provincia di Ragusa, con un particolare focus sulla città di Modica domenica prossima, 27 marzo 2022 a Modica, alle 10.30, allo Studium della Chiesa Madre di San Giorgio.

Relatori, Giuseppe Carbonaro, autore del volume: “I ragazzi di Busalacchi, sbarco alleato sulla costa iblea”, il Presidente della Società Santacrocese di Storia Patria Giuseppe Arrabito; il Presidente Associazione culturale LAMBA DORIA, Alberto Moscuzza, con un intervento dal titolo: “La medaglia d'Argento al Valor Militare Colonnello Francesco Milazzo, comandante del 383° Battaglione Costiero, con sede a Santa Croce Camerina”; Lorenzo Bovi, membro del Comitato Scientifico dell'Associazione culturale LAMBA DORIA con: “Gli eventi bellici che coinvolsero il territorio di Modica nella Battaglia di Sicilia”, che presenterà anche inedite foto dell'occupazione della Città di Modica e infine Siriana Giannone Malavita, Segretaria della Società Modica per la Storia Patria con un significativo racconto su episodio particolare e personale accaduto nelle fasi cruenti della “battaglia” di Modica e che si ricollega al contenuto proiettato un video inedito sulle fasi cruenti dello sbarco e dell'occupazione della provincia ragusana

Il Presidente della Società Modicana per la Storia Patria, Carmelo Cataldi, modererà l'incontro mentre la location sarà curata per l'occasione dall'Associazione LAMBA DORIA con uniformi e buffetterie militari del periodo e dello sbarco in Sicilia.