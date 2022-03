Fratelli d'Italia, a Siracusa inaugurata da Rossana Cannata la prima sede provinciale

“Uno spazio di aggregazione e di scambio d’opinioni. Un luogo di incontro e di confronto dove condividere progettualità, ideali e valori. Anche in vista dei prossimi, importanti appuntamenti elettorali”. La deputata regionale Rossana Cannata definisce così la prima sede provinciale di Fratelli d’Italia, inaugurata in corso Gelone 68 a Siracusa. Un appuntamento a cui hanno partecipato, tra gli altri, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Francesco Lollobrigida, l’assessore regionale al Turismo, Manlio Messina, il coordinatore regionale, Salvo Pogliese, il coordinatore provinciale, Peppe Napoli e il sindaco di Avola, Luca Cannata, oltre agli amministratori e ai dirigenti provinciali del partito.

La parlamentare aggiunge: “Proseguiamo da qui, da questa sede nel cuore di Siracusa, la nostra attività a sostegno del territorio. Più forti e determinati di prima. A raccogliere istanze e portare avanti le battaglie dei cittadini. Con l’entusiasmo e la passione che ci hanno sempre contraddistinto e permesso di crescere a livello provinciale”.

“Fratelli d’Italia - continua l’on. Rossana Cannata - negli ultimi anni è infatti cresciuto sempre di più, radicandosi in maniera capillare in tutta la provincia. Fino ad arrivare, oggi, a una sede provinciale attorno a cui si sono riuniti i vertici del partito. A dimostrazione, semmai ce ne fosse il bisogno - conclude - della grande attenzione nei confronti di un territorio, come quello siracusano, che merita attenzioni e impegno concreti”.