Modica, bonus carburante: bando per le Aziende Agricole

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Modica il bando per accedere al beneficio una tantum di 2.500 euro rivolto alle Aziende Agricole per contrastare il caro carburante ed energia. Il provvedimento da 500 mila euro voluto fortemente dall’Amministrazione sarà attivo da lunedi 28 marzo e fino alle 23.59 del 5 aprile. Esso è rivolto alle aziende agricole e attività di supporto alla produzione vegetale con sede legale e operativa nel territorio di Modica che possano dimostrare spese per carburanti ed energia nel 2021 superiori a 6 mila euro. Per accedere al beneficio bisogna compilare il modulo disponibile sul sito allegando un documento di identità del titolare dell’azienda. “Questo provvedimento – commenta il sindaco, Ignazio Abbate – vuole venire incontro a tutti quegli operatori del settore trainante della nostra economia, come appunto quello agricolo, per combattere gli aumenti indiscriminati e criminali che abbiamo registrato negli ultimi mesi. Stiamo cercando con i fondi che abbiamo a disposizione di aiutare quante più categorie sociali possibili”.