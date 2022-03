Progetto Tram a Palermo, parere positivo alla verifica

La società ICMQ, incaricata di effettuare la verifica del progetto definitivo relativo al Sistema Tram Palermo - Tratte A B C, ha inviato il secondo rapporto intermedio con il quale esprime un parere ampiamente positivo. Nelle conclusioni del rapporto si può leggere testualmente: "La maggior parte delle criticità rilevate, sono state risolte via via a seguito di integrazioni progettuali e chiarimenti acquisiti anche nel corso dei contradditori".

L'esame della società di verifica è stato molto accurato: i progettisti hanno analizzato e riscontrato quasi duemila considerazioni (1998, per la precisione). Tra queste alcune riferite a dettagli progettuali considerati "non conformi", altre classificate come "osservazioni".

Tutte le precedenti "non conformità" sono state risolte, permangono solo sei commenti nella colonna "non verificato", tutti declassati ad osservazioni, per i quali viene espressa qualche raccomandazione.

L'esame definitivo di dette osservazioni, tutte già riscontrate dai progettisti, sarà effettuato a seguito del rilascio del parere dell'ANSFISA (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) che analizzerà i suddetti aspetti tecnici."La stangata Irpef imposta dall'amministrazione comunale a cittadini e imprese è l'ultima cosa che ci voleva in questa complessa fase che stiamo vivendo".

Lo dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna. "Così come i cittadini, nessuna azienda palermitana può dirsi preparata per affrontare questo ulteriore salasso che non sarà risolutivo per risollevare le sempre più asfittiche casse comunali - aggiunge Albanese -. Non trovo corretto e non credo che sia giusto addossare le responsabilità della politica e dell'amministrazione comunale ai cittadini e alle aziende costrette a lanciare un ulteriore grido d'allarme, perché il raddoppio dell'Irpef comunale rappresenta un nuovo colpo che viene inferto alle nostre imprese", conclude.