Siracusa, il presunto boss Attanasio si tira fuori dall'omicidio di Sparatore

Un memoriale è stato presentato al Gup del Tribunale di Catania dal presunto boss di Siracusa, Alessio Attanasio, rinchiuso al 41 bis nel carcere di Novara. Attanasio che per gli inquirenti sarebbe a capo dell'omonimo clan, si tira fuori dalle responsabilità dell'omicidio di Angelo Sparatore avvenuto il 4 maggio del 2001 in via Barresi.

Attanasio ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee con le quali ha preceduto l’intenzione di depositare agli atti una lunghissima memoria, in cui fa riferimento, tra le altre cose, a una serie di sentenze. Nella stessa udienza, il legale difensore di Attanasio, l’avvocato Maria Teresa Pintus, ha concluso la sua arringa, rigettando ogni ipotesi di coinvolgimento del suo assistito a quell’omicidio che sarebbe maturato all’interno del clan Bottaro per vendicare il rifiuto del fratello Concetto, ex braccio destro del capoclan e poi collaboratore di giustizia, ad accettare la somma di denaro che gli era stata offerta per ritrattare le accuse contro i componenti della cosca siracusana.

L’avvocato Pintus ha sollecitato al gup del tribunale di Catania, Carla Valenti, un verdetto di assoluzione per Attanasio sostenendo l’incongruenza delle accuse mosse da alcuni collaboratori di giustizia che lo additano come mandante dell’omicidio Sparatore. Nell’udienza di gennaio, il pubblico ministero Alessandro La Rosa, a conclusione della requisitoria, ha sollecitato la condanna a 30 anni di reclusione a carico di Attanasio e dell’altro imputato, Luciano De Carolis, accusato di avere fatto parte del commando che quella mattina di maggio di ventuno anni fa entrò in azione in via Barresi. L’avvocato Sebastiano Troia, difensore di De Carolis, ha chiesto un termine per potere studiare il documento prodotto da Attanasio, per trarne eventuali spunti, utili ai fini delle contestazioni da contrapporre alle tesi del rappresentante della pubblica accusa. Prossima udienza fissata per il 30 giugno.