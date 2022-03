Catania, Giovani Agricoltori Siciliani: Riccardo Randello è il nuovo presidente

L’ottava Assemblea elettiva della AGIA-CIA ha eletto il nuovo presidente dei giovani agricoltori siciliani, Riccardo Randello, 33 anni, che assumerà il mandato per i prossimi 4 anni, raccogliendo il testimone passato da Carmelo Allegra. Riccardo Randello, catanese, originario di Licodia Eubea, è giovane agronomo, impegnato sin dal 2016 in APO Catania, e lui stesso produttore olivicolo.

“Siamo particolarmente soddisfatti dell’elezione di un giovane catanese, cresciuto nel mondo CIA, che ha imparato a conoscere sin da subito la complessità dell’agricoltura siciliana, studiandone anche le prospettive future. Confidiamo molto nel suo entusiasmo e nelle sue competenze”. Lo dichiara il neo presidente di Cia Agricoltori Sicilia Orientale, Francesco Favata, augurando buon lavoro anche Maria Giovanna Castagna, neo eletta alla guida dell’associazione Donne in Campo e al neo presidente ANP, Rosario Latona.