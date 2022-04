Viabilità in Sicilia, la Ugl etnea: finalmente pubblicato il bando per la Ragusa-Catania

Sulla pubblicazione della gara d’appalto per la costruzione dell’autostrada Catania – Ragusa, interviene con una nota il segretario territoriale della Ugl catanese Giovanni Musumeci. “Finalmente, a quasi 15 giorni, dal via libera al progetto esecutivo per la realizzazione di questa importante opera, abbiamo gli atti di gara che andranno a decretare chi dovrà far sorgere quest’importante infrastruttura di collegamento attesa ormai da trent’anni. Siamo ancora più felici che questo lavoro pubblico, suddiviso in 4 lotti per un importo totale di oltre 1 miliardo di euro, arriva in un momento di ripartenza per l’economia e l’occupazione della nostra area orientale e dell’intera Sicilia. Ci auguriamo che non ci sia alcun intoppo durante le procedure di gara e che, soprattutto, da qui all’inizio dei lavori i prezzi dei materiali e dei carburanti possano tornare ad essere ragionevoli così da non gravare sull’intera operazione, rallentandone l’esecuzione. Diamo atto alla Regione Siciliana ed al governo Musumeci di aver impresso, anche con la spinta di questa organizzazione sindacale, una svolta indispensabile per collegare due territori, come quello di Catania e quello di Ragusa, rilevanti nel tessuto economico, sociale, culturale e produttivo della Sicilia.”