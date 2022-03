Modica, mensa scolastica: critiche dalla europarlamentare De Donato

"Mensa scolastica a Modica: insorgono i genitori che ritengono inadeguate le pietanze proposte". Lo afferma un documento della segreteria dell'europarlamentare Francesca De Donato. "Anche quest’anno - continua la nota - come l’anno scorso e come ogni anno, registriamo le lamentele dei genitori avviliti per i disagi derivanti dall’inadeguatezza del menu della mensa comunale scolastica, più adatto al palato e al regime alimentare di un anziano, che a quelli di un bambino. Ci rivolgeremo alla Prefettura e alla competente Direzione dell’ASP per cercare di sistemare le cose e rendere fruibile un servizio importante pagato dai cittadini modicani".