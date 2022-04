Agli arresti domiciliari una coppia di Pozzallo per spaccio di cocaina

Consapevole e mirata l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Modica nel cui mirino si sono trovati, questa volta, due giovani di Pozzallo. La città marinara continua ad essere scenario di una fervente attività di spaccio di stupefacenti ma i militari dell’Arma, attenti a captare le esigenze della collettività e le contingenze del territorio, non abbassano la guardia. Nel pomeriggio del 29 marzo, infatti, i Carabinieri della Stazione di Pozzallo, nell’ambito di un servizio predisposto alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze psicotrope, hanno tratto in arresto una giovane coppia, 24 anni lui e 20 lei, proprio per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, oltre a quelli di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I Carabinieri hanno infatti proceduto alla perquisizione personale e domiciliare rinvenendo nell’abitazione 5 grammi di cocaina e 8 di hashish, sostanza da taglio, materiale per la pesatura e il confezionamento nonché la somma contante di € 380,00, ritenuta provento dell’attività criminale, il tutto sottoposto a sequestro. I due individui, già noti per reati specifici, a seguito della convalida dell’arresto davanti al Tribunale di Ragusa, sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari.