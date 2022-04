Siracusa, firmato accordo tra Procura e Associazione nazionale carabinieri

Nel Palazzo di Giustizia di Siracusa, è stato firmato un accordo di collaborazione tra la Procura della Repubblica e l’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il protocollo, sottoscritto dal Procuratore della Repubblica di Siracusa, Sabrina Gambino, dall’Ispettore Regionale ANC Ignazio Buzzi e condiviso dal Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale di Brigata Rosario Castello, permetterà ai Carabinieri in congedo di svolgere attività di ausilio e supporto esecutivo al personale amministrativo degli uffici.

Con l’accordo, i Carabinieri in congedo, già ampiamente impiegati in attività di volontariato tramite le Sezioni territoriali, si sono resi disponibili a prestare la loro esperienza qualificata per sostenere i processi di innovazione organizzativa in atto, con riguardo alla complessiva attività della Procura della Repubblica di Siracusa.

Il Protocollo, che avrà inizialmente la validità di 1 anno e sarà suscettibile di rinnovo, prevede che l’attività di volontariato venga svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, esclusivamente per solidarietà ed al solo scopo di dare concreto ausilio al personale giudiziario per contribuire alla maggiore efficienza dei processi di lavoro dell’attività contenziosa, consentendo di soddisfare rilevanti interessi pubblici.

La firma odierna conferma che i Carabinieri, anche in congedo, sono sempre propensi a mettere a disposizione le professionalità acquisite nel corso della carriera a supporto dell’attività svolta dalla Procura della Repubblica. Come referente coordinatore della progettualità è stato individuato il Presidente pro tempore, della Sezione ANC di Siracusa, Brig. Ca. Valentino De Ieso.