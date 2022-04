Nominata la nuova segreteria regionale siciliana di Rifondazione Comunista

Sono stati decisi i nuovi incarichi operativi in seno alla Segreteria regionale del Partito della Rifondazione Comunista della Sicilia.

Nel corso della riunione del comitato politico regionale siciliano del PRC, svoltasi in videoconferenza, si è proceduto, dopo un ampio e articolato dibattito, alla designazione dei componenti della nuova segreteria siciliana che affiancherà il neo segretario, Nicola Candido (nella foto), e il Tesoriere Maurizio Fazio.

Candido nella sua relazione ha tenuto a precisare quanto importante sia oggi una gestione unitaria del partito in grado di affrontare le sfide del presente e del futuro, a partire dalla mobilitazione per la pace e contro la guerra, dal peggioramento delle condizioni di vita dei ceti popolari, colpiti prima dalla crisi pandemica e ora dalle conseguenze della guerra Ucraina, alle prossime elezioni regionali siciliane, dove il PRC è impegnato nella costruzione di un’alternativa ai poli esistenti.

Il comitato politico regionale siciliano, su proposta del Segretario ha, quindi, approvato, con un ampio consenso, il seguente assetto organizzativo:

• Il segretario Nicola Candido, manterrà la delega alla Sanità.

• Fabio Cannizzaro, si occuperà dell’Organizzazione e della Cultura.

• Alessandra Cappello, si occuperà di Ambiente, Energia e Beni comuni.

• Marco Giordano curerà il Coordinamento della segreteria e quello dei rapporti con circoli e federazioni oltre la Scuola, l’Università e la Ricerca.

• Andrea Prestianni seguirà la Mobilità regionale, gli Enti locali, il PNRR e le attività dell’Assemblea Regionale Siciliana.

• Mario Pugliese, infine, si occuperà di Lavoro e Vertenze territoriali.

Ha concluso il comitato politico regionale Dmitrij Palagi, della Segreteria Nazionale del Partito.