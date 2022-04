Auto travolge un gruppo di ciclisti a Taormina: 7 le persone ferite

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Taormina in via Garipoli, all'altezza del viadotto Sant'Antonio. Si è verificato uno scontro tra un'autovettura e una carovana di 18 ciclisti che è stata centrata dal mezzo ed è finita rovinosamente al suolo. Nell'incidente si registrano complessivamente sette feriti. Uno dei ciclisti, un 40enne di Messina, sarebbe adesso in condizioni critiche ed e' stato trasferito al Policlinico di Messina. Sul posto sono giunti il 118 e le forze dell'ordine. Il transito in zona è stato momentaneamente interrotto per consentire i soccorsi.