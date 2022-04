Danneggiati a Siracusa i pulmini dell'Igea Virtus: società azzurra condanna

L’Asd Città di Siracusa condanna gli atti vandalici che si sono verificati oggi pomeriggio nei pressi dello stadio “Nicola De Simone”. Due pulmini utilizzati dai tifosi dell’Igea Virtus per raggiungere Siracusa sono stati danneggiati. Erano posteggiati in via Torino, dietro la curva sud. Qualcuno li ha presi di mira, infrangendone i vetri laterali. Sul posto la polizia municipale. “Ci dissociamo e condanniamo fermamente questi atti teppistici messi in atto da facinorosi – ha detto il presidente Salvo Montagno – che nulla hanno a che vedere con il Siracusa calcio. Sono molto amareggiato e deluso per quello che è avvenuto e porgo le mie scuse alla società dell’Igea Virtus e ai suoi tifosi. Auspico che gli autori dei danneggiamenti vengano individuati al più presto e che ne rispondano nelle sedi opportune. I tifosi ospiti sono stati accolti allo stadio senza alcun problema e anche in campo le due squadre hanno dato vita ad una gara corretta, seppur spigolosa. Dispiace quello che si è verificato fuori dallo stadio che macchia in parte una bella giornata di sport”.