Legge voto sulla riapertura dei Tribunali soppressi: l'Ars continua a "traccheggiare""

La vicenda dell’approvazione della legge voto, riguardante la riapertura dei Tribunali soppressi, da parte dell’Assemblea regionale siciliana assomiglia sempre più ad una telenovela interpretata da attori che rispettano il copione solo nella parte finale della “soap opera”: quando c’è da far mancare il numero legale per rinviare tutto alla successiva messa in scena. Anche nella seduta dell’Ars di martedì 5 aprile il finale è stato identico a quello già visto per una trentina di volte. Un record. Negativo, naturalmente. Un gioco delle parti al limite di uno scandalo a norma di legge.

E dire che le premesse erano state confortanti perché la discussione era iniziata con gli interventi dei parlamentari iblei Nello Dipasquale (PD), Orazio Ragusa (Lega) e Giorgio Assenza (Diventerà Bellissima). Non era presente la Pentastellata Stefania Campo. Al momento del voto, però, è venuto a mancare il numero legale per la “latitanza” di due deputati; breve sospensione nella speranza che si ricomponesse il numero legale e, poi, tutti a casa. Se ne riparlerà martedì prossimo.

Ricordiamo che in Sicilia i Tribunali che potrebbero beneficiare di un cambiamento di rotta – necessario per sanare le disastrose conseguenze della riforma del 2012 – sono quelli di Modica, Nicosia e Mistretta.

Ma, visto come stanno andando le cose, viene da chiedersi perché un percorso così tortuoso per un adempimento che mira ad approvare una legge da presentare al Parlamento nazionale con l’obiettivo di migliorare il sistema Giustizia, massacrato dagli accorpamenti dei Tribunali minori a quelli dei capoluoghi. E viene anche da chiedersi perché questa insulsa “melina” dei parlamentari siciliani quando sono già sei le Regioni italiane che hanno approvato la legge voto. Senza tentennamenti e con larghissime convergenze politiche.

NELLA FOTO, il Palazzo di giustizia di Modica