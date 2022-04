Regionali, De Luca: "Liberare la Sicilia dalla banda Bassotti della politica"

"Siamo pronti a presentare un personaggio di spicco che saprà imprimere una spinta decisiva al nostro progetto di liberazione della Sicilia dalla banda bassotti della politica.

Un volto che personifica lo spirito, il valore che Sicilia Vera intende trasmettere". Così in una nota il candidato alla Presidenza della Regione siciliana, Cateno De Luca, che annuncia per venerdì 8 aprile alle ore 10, presso la Sala La Torre dell'Assemblea regionale, a Palermo, una conferenza stampa di Sicilia Vera nel corso della quale verrà discussa la situazione politica regionale e ufficializzata l'adesione al Movimento fondato da Cateno De Luca di un esponente di rilievo.

"Per queste e altre ragioni che illustreremo nel corso della conferenza stampa - aggiunge De Luca - abbiamo anche deciso di ufficializzare la sua nomina come Portavoce regionale del movimento".

Alla conferenza stampa oltre a Cateno De Luca parteciperà il deputato regionale Danilo Lo Giudice.