In calo i casi covid in Sicilia 4.142 e 15 decessi: a Palermo 1.273 positivi

Sono 4142 i nuovi casi di Covid19 Siciliani registrati a fronte di 27.722 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 4.566. Il tasso di positività sale quasi al 15% mentre ieri era al 14,8%.

L'isola è anche oggi al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 158.869 con un decremento di 24.853 casi. I guariti sono 29.515 mentre le vittime sono 15 portando il totale dei decessi a 10.223.

Sul fronte ospedaliero restano 1.057 ricoverati esattamente come ieri, in terapia intensiva sono, però, 63, 7 in più rispetto a ieri.

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo 1.273 casi, Catania 760, Messina 573, Siracusa 456, Trapani 449, Ragusa 304, Caltanissetta 232, Agrigento 438, Enna 194.