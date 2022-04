La legge voto sui Tribunali da riaprire "boicottata" all’Ars: è il momento della verità

I ritardi nell’approvazione all’Assemblea regionale siciliana della legge voto sulla riapertura dei Tribunali soppressi (in Sicilia quelli di Mistretta, Modica e Nicosia) è stata al centro del confronto tra il Comitato pro Tribunale di Modica e i parlamentari regionali Stefania Campo, del Movimento 5 Stelle, e Orazio Ragusa, della Lega, svoltosi a Palazzo dei Mercedari di Modica. I due deputati, infatti, hanno risposto all’invito del Comitato che ha chiesto conto e ragione della sistematica mancanza del numero legale in aula al momento del voto finale sul provvedimento: una circostanza che si è ripetuta per ben 29 volte: un record. Naturalmente negativo. E’ successo anche martedì scorso e tutto è stato rinviato alla seduta di martedì prossimo, 12 aprile. All’appuntamento in aula saranno presenti anche alcuni rappresentanti del Comitato, a cominciare dal portavoce, Enzo Galazzo, e del presidente dell’Associazione Confronto, Enzo Cavallo. E’ stato proprio Galazzo a riassumere le vicissitudini della legge voto che, dopo essere stata approvata all’unanimità in Commissione, non riesce a concludere il suo percorso arrivando sempre a pochi centimetri dal traguardo prima di essere rinviata per mancanza di qualche parlamentare in aula. Ma c’è di più: il numero legale, improvvisamente e quasi miracolosamente, si ricostituisce dopo pochi secondi, giusto il tempo di approvare altri punti all’ordine del giorno. “Questo modo di agire – ha detto Galazzo – è irrispettoso nei confronti dell’Ars e, ancora di più, nei confronti dei territori rappresentati dai parlamentari. Si abbia il coraggio di votare, anche negativamente, purché finisca questa telenovela. Ognuno si assumerà poi le proprie responsabilità”.

“Bisogna arrivare alla votazione e approvare il disegno di legge voto – ha affermato nel suo intervento l’onorevole Orazio Ragusa – perché non può essere vanificato il lavoro che è stato fatto. Non votare o affossare il provvedimento significherebbe una sconfitta per l’azione politica che ci è stata affidata dagli elettori”.

“Io e molti del gruppo 5 Stelle – ha ribadito l’onorevole Stefania Campo – siamo stati presenti assicurando il numero legale malgrado alcuni colleghi considerino il disegno di legge voto solo un segnale politico di debole impatto. Mi batterò per convincere i miei colleghi pentastellati a cambiare opinione, anche puntando sul fatto che diverse regioni italiane hanno già approvato il disegno di legge voto che, una volta inviato al Governo nazionale, può costituire un “grimaldello” importante per arrivare al risultato finale, vale a dire la riapertura dei trenta Tribunali soppressi in Italia. Ma, non solo – ha concluso Stefania Campo – il disegno di legge voto potrebbe essere l’anticamera di una Conferenza Stato-Regioni che affronti il problema del ripristino della Giustizia di prossimità”.

“Andremo avanti e martedì prossimo saremo a Palermo per assistere alla seduta dell’Ars – ha annunciato il presidente dell’Associazione Confronto, Enzo Cavallo – e per renderci conto dell’impegno che i parlamentari ci hanno promesso più volte. La seduta del 12 aprile sarà la prova del nove anche per valutare il potere contrattuale del nostro territorio nel panorama politico regionale”.

Alla riunione a Palazzo dei Mercedari erano stati invitati tutti e quattro i parlamentari regionali ma due – Giorgio Assenza (Diventerà Bellissima) e Nello Dipasquale (PD) avevano fatto sapere di essere impossibilitati ad essere presenti. L’invito era stato rivolto anche ai deputati nazionali Marialucia Lorefice (M5S) e Nino Minardo (Lega). I due, però, non hanno dato alcun riscontro alla comunicazione del Comitato.

Questo, infine, l’ordine del giorno della seduta dell’Ars di martedì prossimo:

- COMUNICAZIONI

I - VOTAZIONE FINALE DEI DISEGNI DI LEGGE:

1) "Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione siciliana, recante 'Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 -Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico Ministero , a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 , n. 148."' (n. 1088/A)

2) "Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante 'Modificazioni alla legge 21 novembre 2000 n. 353'." (1057/A)

II - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

1) "Norme in materia di acque termali ". (n. 235-945-962 Stralcio I-IV COM/A) (Seguito), Relatore: on. Lo Curto

2) "Norme in materia di semplificazione amministrativa e digitalizzazione della pubblica amministrazione. Disposizioni varie." (nn. 774-443-485/A) (Seguito). Relatore: on. Ciancio

3) "Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea" . (nn. 896-547/A) (Seguito). Relatore: on. Bulla

Concetto Iozzia

NELLA FOTO, da sinistra: Stefania Campo, Enzo Galazzo, Orazio Ragusa, Enzo Cavallo