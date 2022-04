Palermo, una mostra racconta la maiolica nei territori del Regno delle due Sicilie

La maiolica ha adornato dimore reali, ville, castelli, ma è stata anche espressione e conforto di un vissuto popolare, anonima e sapiente. Il racconto del mondo delle fornaci è al centro di una mostra preziosa che si apre domani (domenica 10 aprile, inaugurazione alle 11,30) da Drago360, nella ex cavallerizza del nobile Palazzo Drago Airoldi di Santacolomba, affacciato sul Cassaro, a Palermo, una residenza nobiliare, restituita da pochi anni alla città, che sta attuando una bella politica di apertura alla comunità: in questo ambito rientra Maiolica. Regno delle due Sicilie, esposizione che si allunga orizzontalmente nelle regioni che fecero parte dei territori del regno borbonico nell’Italia meridionale. Le fornaci di Vietri a Cerreto Sannita, Laterza, Gerace, Caltagirone e altre in Sicilia, hanno prodotto sin dal XVIII secolo, manufatti di ogni forma per l’uso quotidiano, e non solo per le tavole signorili, già ben conosciuti. Tutti i maiolicari, seppure in zone diverse, sono stati sempre in contatto tra loro, tra concorrenza e collaborazione, ed hanno realizzato moltissimi oggetti, scambiando stili, colori e interpretazioni.