Siracusa, grande risultato della Flc Cgil nelle elezioni delle Rsu 2022

Grande risultato della Flc Cgil di Siracusa alle elezioni per il rinnovo delle Rsu 2022. Il segretario provinciale del sindacato della scuola, Gianni La Rosa (nella foto), commenta: “Abbiamo ottenuto il 40% dei consensi, rispetto al 13% della Cisl, al 9.82% della Uil, al 12.7% dello Snals, il 14.9% Gilda e al 9.8% Anief; per questo abbiamo eletto 91 Rsu nei luoghi di lavoro, siamo di gran lunga il primo sindacato a livello provinciale per i consensi ottenuti nonché ai primi posti a livello nazionale come percentuale di consensi.

Nel comparto ricerca, sul nostro territorio - presente con l’Inaf di Noto - siamo riusciti ad ottenere il 100% dei consensi eleggendo tutte e tre le Rsu della Flc. In totale siamo riusciti ad ottenere oltre i 3.200 consensi a fronte di circa 8.000 votanti, con una media di quasi 45 voti per scuola, risultati eccezionali che ci riempiono di orgoglio. Doveroso ringraziare tutte le elettrici e gli elettori ma anche candidate/i e tutte le nostre Rsu per l’impegno profuso nei posti di lavoro ed ovviamente condividiamo con loro il merito del risultato ottenuto.

Siamo riusciti a riconfermarci rispetto alle elezioni del 2018 e questo non era affatto scontato. Le gravi difficolta legate alla pandemia che non ci hanno consentito di essere assiduamente presenti nei luoghi di lavoro non hanno intaccato la fiducia dei lavoratori e delle lavoratrici che ci hanno sostenuto recandosi alle urne. Ovviamente siamo ben consci del fatto che questo risultato carica il nostro sindacato di grosse responsabilità, poiché a fronte del consenso ottenuto ora siamo tenuti a rispondere agli interessi ed alle esigenze dei lavoratori della scuola ed a tutelarli in maniera adeguata sempre con la giusta sensibilità ed attenzione.Tante battaglie (sindacali) ci aspettano, a partire da quella prioritaria sugli organici, del personale docente e di quello Ata: saremo particolarmente vigili affinché non si perdano altri posti di lavoro. Da domani saremo già pronti a lavorare per meritarci tutta la fiducia che il mondo della scuola e della ricerca ci hanno accordato.

Una grande vittoria per la Flc di Siracusa, ma come tutte le vittorie, non è mai definitiva, l’importante è avere il coraggio di continuare sempre, anche nelle difficoltà”.

Anche il segretario generale della Cgil siracusana, Roberto Alosi, commenta l’esito delle elezione delle Rsu: “L’ampia partecipazione dei lavoratori della conoscenza al voto, abbondantemente oltre l’80% degli aventi diritto e lo straordinario successo della FLC Cgil di Siracusa in tutta la provincia, indicano il grande bisogno delle lavoratrici e dei lavoratori di far sentire la propria voce e di contare di più. Rappresentano un’occasione importante di democrazia partecipata di cui evidentemente si avverte il bisogno nel mondo del lavoro, amplificato da un periodo di crisi sociale senza precedenti. I risultati della Cgil di Siracusa sono il frutto del grande impegno dei nostri candidati, della loro credibilità e dello straordinario impegno del nostro Sindacato fortemente rappresentativo e in costante crescita in questi anni”.