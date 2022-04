Ciclismo, Matteo Malucelli vince la prima tappa del Giro di Sicilia

Matteo Malucelli ha vinto la prima tappa del Giro di Sicilia, la Milazzo-Bagheria, di 199 km. In gara con la maglia della Nazionale, l'azzurro ha superato in volata Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) e Filippo Fiorelli (Bardiani Csf Faizanè), vestendo anche la maglia giallorossa di leader della classifica generale. "E' stata una giornata lunga, un successo che ci voleva e ne avevo proprio bisogno - le parole a caldo del corridore romagnolo della Gazprom-RusVelo, squadra russa sospesa dall'Uci in seguito alla guerra scatenata da Putin in Ucraina - E' un periodo complesso, io e i miei compagni di team ci siamo trovati in una situazione difficile ma questo risultato è il segno che ho lavorato bene durante l'inverno e anche in questo periodo.

Sono felicissimo e speriamo sia un nuovo punto di partenza".

Domani, martedì, la seconda delle quattro frazioni in programma, la Palma di Montechiaro-Caltanissetta di 152 chilometri.