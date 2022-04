Legge voto sui Tribunali siciliani da riaprire, altro rinvio all'Ars: è il ventisettesimo

L’Assemblea regionale siciliana continua a collezionare primati negativi sulla legge voto riguardante il ripristino della Giustizia di prossimità con il disegno di legge da presentare al Parlamento nazionale per chiedere la riapertura dei Tribunali soppressi dalla riforma della geografia giudiziaria. Per la ventisettesima volta, infatti, la maggioranza di centrodestra che sostiene il Governo Musumeci non ha garantito il numero legale fin dall’apertura dei lavori. Un segnale premonitore di quello che sarebbe accaduto se si fosse passati all’esame del disegno di legge voto che, in Sicilia, interessa i Tribunali di Mistretta, Modica e Nicosia. Inutile anche la lettera del Comitato pro Tribunale di Modica che si è appellato al senso di responsabilità dei gruppi e dei parlamentari per arrivare all’approvazione della legge voto che ha avuto già il via libera di sei Regioni italiane. All’inizio della seduta di oggi, 12 aprile, ha chiesto la parola l’onorevole Orazio Ragusa, della Lega, che ha chiesto ufficialmente al presidente di turno (l’onorevole Angela Foti) di convocare una riunione dei capigruppo prima della discussione in aula del disegno di legge, nella seduta di martedì prossimo, 19 aprile. “Questo – ha detto Ragusa – per chiarire, una volta per tutte, i motivi per cui non si riesca a garantire il numero legale quando si deve votare”.

A titolo di cronaca, gli stessi parlamentari, qualche minuto dopo, sono stati celeri e presenti per approvare la norma riguardante il “riconoscimento e la promozione della dieta mediterranea”.

Parole dure nei confronti della maggioranza ha avuto, nel suo intervento, l’onorevole Nello Dipasquale che ha tenuto a sottolineare come fosse presente in aula tutto il gruppo del Partito Democratico, “mentre i colleghi che dicono di fare e di essere presenti per difendere il territorio, sono quasi tutti assenti”.

In ordine sparso i parlamentari della Lega, di Diventerà Bellissima e del Movimento 5 Stelle. Proprio il gruppo del M5S – come ha detto l’onorevole Stefania Campo nel confronto con il Comitato pro Tribunale di Modica sabato scorso – non è compatto nel sostenere il disegno di legge sugli uffici giudiziari da salvare. Una vicenda che assume, di giorno in giorno, l’aspetto grottesco di una pantomima e di un indecente disprezzo per le istituzioni e per i territori che sono rappresentati al Parlamento siciliano.

Durissima la nota del Comitato di via Loreto, a firma di Salvatore Rando. “Dal mese di novembre – afferma il documento – all’Ars giocano a far mancare il numero legale su questo punto all’ordine del giorno. E’ arrivato il momento della chiarezza: chi è contrario ad approvare il DDL esca allo scoperto; si facciano nomi e cognomi in modo che i cittadini sappiano e possano giudicare sull’operato di chi li rappresenta nel più antico Parlamento del Mondo”.

Concetto Iozzia