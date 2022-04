Covid, scendono i positivi nel Ragusano: sono 3.718

Ancora in calo le persone positive al Covid nel Ragusano e nessun decesso nelle ultime 24 ore. I morti sono sempre 528. In totale i positivi, nel report Asp del 13 aprile, sono 3.718: 3.658 in isolamento domiciliare e 43 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 32, Chiaramonte Gulfi 82, Comiso 251, Giarratana 32, Ispica 195, Modica 839, Monterosso 38, Pozzallo 239, Ragusa 1226, Santa Croce 66, Scicli 273, Vittoria 385.