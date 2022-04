L'imprenditore Riccardo Gennuso ufficializza la candidatura alle Regionali 2022

L'imprenditore Riccardo Gennuso, 31 anni, compiti lo scorso 5 aprile, che vive tra Noto e Rosolini, annuncia la sua candidatura alle Regionali del 2022. Gennuso, figlio d'arte, lo fa attraverso gli auguri di Pasqua che rivolge all'intera provincia di Siracusa in un video che posterà sui suoi profili social domani a mezzogiorno. "Sarei ipocrita se non vi dicessi che questo 2022 dovrà essere per me l'anno della svolta - ha detto Riccardo Gennuso davanti la telecamera -. Per la prima volta voglio annunciare la mia candidatura alle elezioni Regionali". E' la seconda ufficializzazione di candidatura che arriva da Rosolini. La settimana scorsa è stata Sicilia Vera a presentare la candidatura di Romina Miano.

A Rosolini in questi giorni circolano altri nomi, ma sembra più un esercito di desaparecidos che eventuali aspiranti parlamentari. Sognare non costa nulla.