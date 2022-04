Momenti di paura, domenica sera, a Ispica, durante la processione del Cristo Risorto. Il simulacro, che viene fatto ondeggiare più volte dai portatori, si è staccato dalla base ed è caduto a terra. Per fortuna ha solo sfiorato un paio di fedeli che non hanno riportato danni. Illesi anche i portatori che, nel momento in cui la statua è caduta, avevano inclinato il simulacro del Cristo. La statua ha subito notevoli danni.