Ripristino dei Tribunali siciliani soppressi: maggioranza latitante all'Ars, rinvio di 24 ore

Nulla di fatto, per la ventottesima volta, all’Assemblea regionale siciliana per il disegno di legge voto sul ripristino dei Tribunali soppressi dalla riforma della geografia giudiziaria. In Sicilia il ddl – da presentare al Parlamento nazionale per chiedere la riapertura degli Uffici giudiziari cancellati – interessa i Tribunali di Modica, Nicosia e Mistretta. Anche nella seduta di martedì 19 aprile la maggioranza non è riuscita a garantire il numero legale in aula, neppure su altri punti all’ordine del giorno. Era in programma una riunione dei capigruppo, come annunciato la settimana scorsa, per fare emergere le vere ragioni di tante sedute a vuoto su un disegno di legge che, vale la pena ricordarlo, è stato già votato da sei Regioni italiane. Anche la riunione dei capigruppo all’Ars è stata rinviata a domattina, mercoledì 20, alle 11, mentre la seduta dell’Ars è in programma, sempre domani, alle 16.

La cifra costante sul ripristino dei tre Tribunali siciliani, in tutte le sedute d’aula, è stata la latitanza della maggioranza, malgrado le “rassicurazioni” del presidente, Nello Musumeci, ai Comitati che si battono, ormai da quasi dieci anni, per il ripristino di questi Uffici giudiziari e, quindi, della cosìddetta Giustizia di prossimità codificata anche dall’Unione Europea. Al comportamento della maggioranza si è uniformata gran parte dell’opposizione che ha contribuito così al raggiungimento di un altro record negativo collezionato dal Parlamento più antico del Mondo.