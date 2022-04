Palio dell'Ascensione a Floridia con regole di legalità

Torna il Palio dell'Ascensione a Floridia? Sembrerebbe proprio di sì. La data fissata per l'Ascensione è quella del 29 maggio, ma servono regole certe e di legalità per l'evento. Il Comune nel suo sito ufficiale ha pubblicato un avviso esplorativo per la partecipazione al Palio. Il sindaco per fare rinascere un'antica tradizione, è in stretto contatto con la Prefettura di Siracusa in vista dell'eventuale corsa dei cavalli che dovrebbe tenersi nel tracciato di corso Vittorio Emanuele. Alla manifestazione, sia i proprietari dei cavalli che gli stessi fantini, debbono essere 'puliti'. Significa di non avere mai avuto guai con la giustizia o essere stati 'pizzicati' in corse clandestine. Insomma dal Palio si vuole tenere fuori i cosiddetti 'cavaddari' che solitamente la domenica prendono parte alle corse clandestine. Tutti i concorrenti debbono avere il certificano penale immacolato e nessun carico pendente. Stesso discorso vale per familiari e parenti di proprietari di cavalli e di fantini. Pena la non ammissione alla corsa. Gli sforzi del sindaco Marco Carianni sono immensi, anche perchè l'amministrazione comunale, in dissesto finanziario, non può affrontare le spese per l'organizzazione. Saranno, però, le aziende private a sopperire ai costi, facendo così rivivere a Floridia il Palio dell'Ascensione.

Leandro Messina