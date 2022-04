Palio dell'Ascensione a Floridia, primo vero banco di prova per Carianni

Sta per arrivare il mese di maggio e a Floridia tira aria di palio ippico dell’Ascensione, la più antica, importante e suggestiva manifestazione folclorica legata alla festa religiosa rinomata in Sicilia per i suoi riti sin dal XV secolo e conosciuta anche dall’etno-antropologo Giuseppe Pitrè che ne parla nella sua opera. Chi scrive, sul palio ippico dell’Ascensione, alcuni anni fa, ha pubblicato un libro; e dal 1986 ne ha ininterrottamente seguito le alterne vicende, prima come corrispondente di testate giornalistiche, in seguito come appassionato studioso delle tradizioni locali e come consulente scientifico di musei e di istituti di ricerca etnografica. Il palio ippico non si svolge ormai da alcuni anni. Non è stata la pandemia a decretare il tramonto del palio. Sono stati decisivi, per questa scomparsa, le pesanti restrizioni imposte dalle istituzioni, i veti esercitati delle associazioni animaliste, le infauste contingenze economiche e il mutato spirito dei tempi, che vede ormai eclissato il ‘mito dei cavaddari’, i veri protagonisti del palio insieme ai cavalli e ai fantini. Importanti scuderie presenti sul territorio ed oggi scomparse per la crisi economica sostenevano, anche finanziariamente, la manifestazione con il supporto fondamentale di influenti proprietari di cavalli, del vicino Ippodromo del Mediterraneo e di alcune benemerite imprese locali. Era, insomma, un lavoro di squadra: una squadra affiatata e ben consolidata che agiva sotto la regia dell’ente pubblico con il supporto di prefettura, questura e delle associazioni di volontariato operanti a Floridia. L’assessorato regionale dei trasporti, turismo e spettacolo offriva lo spettacolo conclusivo, che attirava da ogni parte della Sicilia orientale folle di partecipanti. Tutto era curato nei minimi particolari e tutto esprimeva eccellenza. Financo i fuochi pirotecnici, che, nelle edizioni curate dal compianto Carmelo La Rosa, hanno rappresentato uno dei fiori all’occhiello della manifestazione. La festa dell’Ascensione, infatti, non è soltanto il palio ippico. Accanto al celebre palio ruotano innumerevoli iniziative, tutte di primissimo piano, come lo spettacolo del cantante di grido, le insostituibili sagre organizzate dai quartieri storici, i fuochi pirotecnici e le numerose iniziative sportive, culturali e ludiche quali la ‘Coppa Ascensione’, una delle più antiche competizioni ciclistiche siciliane. Oggi, tutto è cambiato. D’altra parte, ogni evento legato alla tradizione, col passare dei decenni, diventa lo specchio di una società, riflettendone la temperie culturale: comportamenti, atteggiamenti antropologici, mutamenti, splendori e miserie. Così è stato anche per il palio ippico dell’Ascensione, che da ardua competizione di purosangue di elevatissimo rango fra gli anni Sessanta e gli anni Duemila, si è ridotta col passare degli anni a una cavalcata amichevole di stracchi cavalli dall’improbabile pedigree. Oggi si torna a parlare di palio ippico. Gli addetti ai lavori sanno bene che, in una corsa, una buona partenza conta molto e può determinare spesso l’esito della competizione. Ma è vero anche, come sancisce il discorso paremiologico attraverso cui una comunità, come quella cui apparteniamo, esprime e tramanda la sua plurisecolare saggezza, che «Il cavallo buono si vede a corsa lunga». Uscendo fuori dalla metafora, l’«atto di indirizzo» n. 43 del 20 aprile scorso, che la giunta municipale di Floridia guidata dal sindaco Marco Carianni ha esitato in merito allo «storico palio ippico dell’Ascensione», ha suscitato un certo interesse in seno alla comunità, sollevando non poche perplessità. La premessa dell’atto si attesta, comunque, al libro dei buoni propositi: «in occasione dell’Ascensione 2022 è intendimento dell’A.C. ripristinare lo storico Palio ippico dell’Ascensione che da sempre ha suscitato l’interesse della cittadinanza floridiana e di un numerosissimo pubblico proveniente anche da varie province della Sicilia». Leggiamo che l’atto in questione «è finalizzato all’acquisizione di eventuali manifestazioni di interesse alla partecipazione al Palio, a verificare le condizioni e i requisiti per il conseguente svolgimento, nonché per informare la cittadinanza, ma non è costitutivo di alcun impegno per l’Ente circa la effettiva realizzazione della manifestazione; [...]». Leggiamo, inoltre, che «il presente atto di indirizzo è finalizzato a verificare propedeuticamente le condizioni per la organizzazione e lo svolgimento dello storico palio ippico dell’Ascensione», ma, che, allo stesso tempo, esso «non è costitutivo di alcun impegno per l’Ente circa la effettiva realizzazione della manifestazione». L’atto in indirizzo, da cui traspare – absit iniuria verbis - una certa qual tormentata vicenda redazionale, dice e non dice, afferma e nega. Si contraddice, come nella letteratura cara allo Sciascia de Il Consiglio d’Egitto: quella sulle escogitazioni della retorica dell’impostura burocratica che Manzoni solennizzò nella Storia della colonna infame e nel capitolo tredicesimo de I promessi sposi, nell’eloquio biforcuto del Vicario di provvigione durante la rivolta di San Martino. All’Atto è allegato un documento composto da un Avviso esplorativo, che riassume i contenuti dell’atto stesso, e una Dichiarazione di disponibilità a partecipare al Palio ippico dell’Ascensione 2022. Tuttavia, nell’Atto viene precisato che «la realizzazione del Palio de quo è subordinata all’approvazione da parte del Comitato provinciale di pubblica sicurezza e che quindi, l’eventuale disponibilità esplicitata attraverso l’adesione alla manifestazione di interesse pubblicata attraverso pubblico avviso presso i canali Istituzionali dell’Ente, in questa fase è limitata alla manifestazione di interesse e non costituisce effettiva partecipazione al palio». Ci domandiamo: gli interessati all’Avviso compilano innanzitutto la Dichiarazione, spendendo così tempo e denaro per produrre i documenti richiesti (certificato del Casellario Giudiziale, certificato dei carichi pendenti, autocertificazione antimafia, etc.); poi, spendono ulteriore tempo e denaro per preparare il cavallo, allestire la scuderia, curare l’organizzazione e quant’altro sia necessario in vista della competizione. E poi? Che cosa accade nel malaugurato caso in cui il palio non si svolga, come paventa il documento comunale in questione? Chi rimborsa le spese cui hanno dovuto far fronte quanti hanno aderito? E, ancora: a circa un mese dall’Ascensione, è adeguato il tempo che hanno a disposizione gli aderenti e gli organizzatori per preparare i loro cavalli e per approntare la necessaria macchina organizzativa? E, ancora: su quale percorso gareggeranno i cavalli? Sarà un percorso con battuto di sabbia o con tappetino in asfalto soffice, piste che richiedono due tipi di preparazione? E, ancora: sarà una competizione vera e propria con fantini professionisti e cavalli purosangue, secondo lo spirito antico del palio ippico dell’Ascensione – il palio ippico, ricordiamo, più antico della Sicilia ed uno dei più antichi d’Italia, che, a cura dell’on. Prof. Egidio Ortisi nel 2013 fu iscritto nel ‘libro delle celebrazioni’ del R.E.I. UNESCO della Regione Siciliana - oppure gareggeranno i mezzosangue, difficili da reperire in loco se non con molte complicazioni e attraverso canali privilegiati? Sarà una ‘passeggiata’ sportiva con cavalli di maneggio, quali sono state quelle cui abbiamo assistito negli anni recenti? I mezzosangue richiedono, per gareggiare sul percorso consueto del Corso, una preparazione impegnativa che, a un mese circa dalla manifestazione, pare improbabile realizzare. E, infine, ci domandiamo: sebbene la minaccia pandemica pare sia oggi scemata, vigono tuttora limiti per manifestazioni che prevedono un considerabile partecipazione di pubblico. In un tale contesto, le autorità consentiranno lo svolgimento del palio ippico, fatti salvi gli adempimenti specifici richiesti per la realizzazione di un evento del genere, con buona pace delle associazioni animaliste e dell’Antimafia? L’atto esitato dalla giunta Carianni può avere un senso soltanto se è già avvenuta una preliminare interlocuzione con i partner finanziatori, con le istituzioni apicali, con le associazioni animaliste, con l’Ippodromo del Mediterraneo, con i tecnici e gli esperti, con i comitati di quartiere e con quel poco che rimane del mondo ippico storicamente legato al palio; o, in subordine, con realtà ippiche diverse, quali maneggi e centri di equitazione, nel caso in cui si voglia ripetere l’esperienza – deludente - degli ultimi anni. Quello di Floridia è un palio storico di tradizione plurisecolare. L’amministrazione Carianni vanta numeri, risorse e intelligenze in grado di intercettare finanziamenti nazionali e regionali dedicati a manifestazioni di rilevanza storica come la nostra, coinvolgendo partner privati in un progetto partecipato che ridia linfa all’evento e diventi occasione di sviluppo per il territorio. Nonostante le perplessità, crediamo nei buoni propositi. L’amministrazione Carianni, sino ad oggi, ha dimostrato impegno e buona volontà, insieme una certa malcelata insofferenza al dibattito politico e a una litigiosità scomposta da scolaresca in gita. Quello dell’Ascensione è il primo esame importante che l’amministrazione Carianni è chiamata a sostenere e a superare, compiendo il miracolo di far risorgere il palio. Perché è di un miracolo che qui stiamo parlando. Un miracolo che, se accadesse, garantirebbe al sindaco Carianni il secondo mandato e un consenso difficilmente espugnabile per molti anni. In caso contrario, rappresenterebbe il primo inciampo serio nella sua corsa politica, e ai floridiani toccherà, malauguratamente, di vedere sfilare lungo il Corso l’allampanato Ronzinante di turno. Tornando ai proverbi così cari a Padron ‘Ntoni de I Malavoglia di Verga, «L’asino può anche vestirsi da cavallo, ma prima o poi raglia». Ma il palio ippico di Floridia non è mai stato una corsa di asini.

Salvo Sequenzia