Confindustria Catania e Siracusa aderiscono a Distretto Meccatronica della Sicilia

Confindustria Catania e Confindustria Siracusa aderiscono al Distretto produttivo Meccatronica della Sicilia avendo condiviso le linee programmatiche del patto di sviluppo. La firma dell’intesa tra le due associazioni degli industriali e il Distretto – che raggruppa 92 imprese nell’Isola - è in programma martedì 26 aprile, alle 11, nella sede di Confindustria Catania, in viale Vittorio Veneto 109.

Saranno presenti Antonello Biriaco, presidente di Confindustria Catania; Diego Bivona, presidente di Confindustria Siracusa, e Antonello Mineo, presidente del Distretto produttivo Meccatronica della Sicilia. L’accordo consentirà di sviluppare sinergie nell’ambito della progettazione sulle misure del Pnrr a favore delle imprese, favorendo una maggiore interconnessione tra il Polo Meccatronica, l’Etna Valley e il polo industriale di Siracusa per la transizione green sviluppando filiere per la produzione dell’idrogeno.