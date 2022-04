Ingiurie su pareti municipio della Calabria: dissidi tra adolescenti

Sarebbero da attribuire a dissidi tra gli adolescenti che frequentano abitualmente la piazza, le scritte ingiuriose apparse nelle scorse settimane sulle mura esterne del Municipio di Roccabernarda, nel crotonese.

E' quanto emerso dagli esiti dei primi accertamenti avviati dai carabinieri Compagnia di Petilia Policastro a seguito della denuncia presentata in marzo dal vicesindaco del paese. I militari ritengono di poter escludere che le scritte fossero dirette in alcun modo all'Amministrazione Comunale o ai suoi componenti. Infatti, per come accertato, la responsabilità del gesto sarebbe da ricondurre ad alcuni minori in corso di identificazione che sono soliti riunirsi proprio a ridosso del perimetro del Palazzo comunale. Inoltre, proprio il contenuto delle scritte avrebbe consentito di ricondurre il gesto a dissidi tra adolescenti.

Sono in corso ulteriori approfondimenti finalizzati ad accertare l'esistenza di vincoli familiari tra alcuni dei giovani ritenuti coinvolti ed esponenti della criminalità organizzata. "L'episodio, pur nella sua gravità evidenziata dalla mancata sensibilità da parte dei responsabili, per aver esaltato la sottocultura mafiosa - è detto in una nota dei carabinieri del Comando provinciale di Crotone - è stato ampiamente stigmatizzato dalla cittadinanza, che ha fornito ampio contributo e grande collaborazione agli accertamenti condotti dall'Arma".