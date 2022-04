Basket, serie B, la Virtus Kleb Ragusa "mostra i muscoli" e batte Ruvo di Puglia

La Virtus Kleb Ragusa scende in campo per la ventottesima giornata di campionato e ospita tra le mura amiche del Pala Padua Ruvo di Puglia di coach Ponticiello. Partita in cui i ragusani hanno mostrato i muscoli gestendo tutto il match con determinazione e lucidità e accaparrandosi i 2 punti importantissimi per la classifica.

«Intanto voglio fare i complimenti a Ruvo – commenta a caldo coach Bocchino – per la loro prestazione. Ma il plauso maggiore lo voglio riservare ai miei ragazzi nessuno escluso per la determinazione che hanno dimostrato giocando a viso aperto contro i nostri avversari. Non era per niente facile né scontato vincere ma la grinta dimostrata in campo ha superato ogni ostacolo. Ci sono stati momenti in cui ci siamo trovati in difficoltà ma propri in quei frangenti siamo riusciti a tirare tutta la forza che avevamo e fare gruppo per stare sempre avanti. È questo l’atteggiamento su cui insisto durante gli allenamenti che fa la differenza in partite come queste. Adesso guardiamo avanti e continuiamo a lavorare sempre più sodo per provare ad avere un buon piazzamento per i play-off. Rimangono due partite prima della fine della regular season e non dobbiamo minimamente abbassare la guardia».

VIRTUS KLEB RAGUSA – TECNO SWITCH RUVO DI PUGLIA: 76 a 73

Parziali: 15-7; 41-29; 56-58

VIRTUS KLEB RAGUSA

Chessari 11, Incremona ne, Rotondo 16, Da Campo 18, Stefanini 4, Simon 3,

Festinese ne, Sorrentino 5, Salafia , Canzonieri, Picarelli 17, Ianelli 2.

Coach Bocchino

TECNO SWITCH RUVO DI PUGLIA

Merletto 22, Mastroianni 5, Cantagalli 15, Cassar 9, Lurini 2, Hidalgo 6, Bartolozzi 5, Monina 4, Ciribeni 5, Sbaragli ne

Coach Ponticiello

Arbitri: Nonna - Martinelli