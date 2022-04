Mucca in fuga tra le vie cittadine di Floridia: paura e incredulità (VIDEO)

Una mucca ha creato lo scompiglio a Floridia per quasi un'ora. Il grosso animale è riuscito ad eludere la sorveglianza dell'allevatore e come 'impazzita', ha iniziato una lunghissima fuga per le strade del paese. La mucca è riuscita ad attraversare tutta via Roma per poi immettersi su corso Vittorio Emanuele inseguita dagli allevatori che si erano attrezzati con un cappio nel tentativo di poterla catturare. Molte le persone che per paura di essere travolti dalla mucca, hanno cercato riparo alla meno peggio. Ma neppure la lunga sgambata al corso ha messo la parola fine alla corsa dell'animale. Il mammifero ha subito imboccato contromano viale Vittorio Veneto, mettendo pure a rischio l'incolumità degli automobilisti e motociclisti. Non le è bastato neppure il lungo viale per fermarsi, dirigendosi poi verso le case popolari di Floridia. Probabilmente per stanchezza, verso le 15,30 è stata catturata. Per buona pace del proprietario, ma anche degli increduli cittadini. VIDEO