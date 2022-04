Evento Ugl a Catania: il patto tra capitale e lavoro

Mercoledì 27 aprile, alle 15:30, al Palazzo della Regione, in Via Beato Bernardo 5, a Catania, si terrà la quarta tappa del tour nazionale organizzato dall’UGL “Futuro al Lavoro – conferenza programmatica 2022” dal titolo “Partecipazione: il patto tra capitale e lavoro”, con il fine di stimolare un dibattito politico e sindacale su temi nazionali e su quelli di interesse regionale. L’obiettivo dell’incontro è quello di definire le linee programmatiche dell’azione sindacale che caratterizzeranno le prossime battaglie dell’UGL e, al contempo, raccogliere indicazioni sullo stato di salute di ogni territorio in termini economici, sociali e di lavoro. In particolare, a Catania, si affronterà la tematica della partecipazione come elemento per dare forza all’economia reale: un nuovo patto tra capitale e lavoro contro la finanza globale. Tra gli altri, all’evento, prenderanno parte: Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL; i Segretari Confederali Luca Malcotti e Ornella Petillo e i Segretari Regionali della Sicilia Giuseppe Messina e della Calabria Ornella Cuzzupi.