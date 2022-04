Siracusa, Festa della Fragola: gusto, folklore, spettacoli, artigianato e ippica

Dal 29 aprile al 1 Maggio 2022, all’Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, ritorna la suggestiva Festa dedicata alla genuina fragola locale. La Festa della Fragola, edizione 2022, coniuga lo squisito frutto rosso a tanto divertimento, musica, sport, spettacolo, folklore, artigianato e ai sapori nostrani. Ogni anno tantissimi visitatori visitano circa i 160 stand espositivi, con artigiani, commercianti e produttori provenienti da tutta la Sicilia. Travolgente il programma: l’animazione per piccini con Loris e Lucilla e i Vestiti di C., il progetto Pompieropoli, l’area bimbi, le gare ippiche, le passeggiate a cavallo, le esibizioni sportive, i tornei, le mostre cinofile, le Street Band e i quartetti folkloristici, gli spettacoli musicali e il cabaret. Cabaret protagonista con apprezzati artisti quali: Toti e Totino (venerdì 29 aprile), Litterio e Salvo La Rosa (30 aprile). Culmine di delizia la trionfale Torta Alla Fragola di ben 500 Kg distribuita al pubblico nel pomeriggio del 1 Maggio con i ritmi del Dj Set dello strepitoso Peppe ROCK-ARO. Tre le band ospiti: I Retrò Ska, I Fede Sicula, I Cumpari. Tutto in una struttura cullata da una splendida cornice verde e da numerosi servizi: viali, parco-giochi per bambini, ampi spazi e bar, ristoranti, pizzerie, hotel con centro benessere, palestra, piscina coperta e un comodo parcheggio interno per circa 2.000 posti auto. Poi il fascino delle corse dei cavalli: il 1 Maggio è atteso il Premio Città di Siracusa. Un’occasione di festa e di turismo. I visitatori possono trasformarsi in fortunatissimi turisti, beneficiando dell’ottima posizione dell’Ippodromo del Mediterraneo, sito lungo la Strada Spinagallo ad appena 3 Km da Cassibile e dal relativo svincolo autostradale, a soli 15 Km da Siracusa, per accedere a tutti i siti storici, turistici e culturali della Provincia di Siracusa: Siracusa, Necropoli Pantalica, Noto e il suo Barocco, Oasi di Vendicari, Cavagrande del Cassibile, i borghi marinari di Marzamemi e Portopalo. “La Festa – sottolinea la Ippofest, associazione organizzatrice - è volano per il settore turistico, quello economico, promuove i prodotti, i servizi e le imprese locali, ristora i visitatori coccolandoli tra un’eccellente offerta enogastronomica locale e si fa palcoscenico per artisti dello spettacolo che per l’emergenza Codiv-19 non hanno potuto esibirsi per molto tempo. C’è insomma l’assoluta volontà di ricominciare a sprigionare le grandi potenzialità del nostro territorio.”