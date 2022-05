Riapre la Guardia medica a Ragusa Ibla, Gurrieri: "Un'attesa di 4 anni"

“Anche un solo minuto può servire a salvare la vita quando si sta male. Non è possibile attendere un’autoambulanza per oltre 35 minuti aspettando di essere soccorsi. E’ accaduto nei giorni scorsi nel quartiere barocco di Ragusa Ibla dove i ritardi nei soccorsi mettono a rischio la vita dei cittadini. E questo perché ancora fino ad oggi non è stata riattivata la guardia medica. Sembra che lunedì, finalmente, i locali comunali saranno consegnati all’Asp e dopo anni in cui chiedo a gran voce questo passaggio, potrà essere riattivata la guardia medica con il servizio 118. Non si poteva attendere oltre!”. Così il consigliere comunale Giovanni Gurrieri che ormai da anni ha seguito l’iter con continui confronti con l’Asp e opportuni solleciti all’Amministrazione comunale.

“Ricordo che nel giugno del 2019, e stiamo dunque parlando di 4 anni fa ormai, il sindaco Cassì annunciava di essere al lavoro per garantire la riapertura della guardia medica. Il quartiere barocco ha dovuto attendere 4 anni e più volte mi sono sgolato ai microfoni del Consiglio comunale pur di richiedere la dovuta attenzione. Pare che lunedì, finalmente, ci siamo. Continuo a non comprendere perché ci sono voluti 4 anni ma in ogni caso da cittadino, prima ancora che da consigliere, mi ritengo soddisfatto se questo porterà all’attivazione dell’atteso presidio sanitario”.