Gli inglesi scelgono Noto per le vacanze: Calamosche tra le più belle spiagge d'Europa

Tra le 40 spiagge più belle d'Europa, due sono siciliane e si trovano in provincia di Siracusa, in territorio di Noto. Si tratta di Calamosche e della Riserva naturale di Vendicari. E'quanto pubblica il giornale inglese The Guardian. Per l'estate in arrivo gli inglesi che sceglieranno l'Italia, saranno il 35 per cento.

La scelta più settentrionale si trova nelle Marche: si tratta della «selvaggia» spiaggia di San Michele a Sirolo, nel Conero. Motivo? «Attraverso sentieri sotto gli alberi si raggiunge la spiaggia dove boschi e scogliere sovrastano i ciottoli bianchi che scendono verso un'acqua turchese».

Per Punta della Suina, in Puglia, si scomodano le Seychelles (un tocco, si capisce). Qui «le aree sabbiose sono separate da piccoli affioramenti rocciosi e calette erbose, quindi è facile trovare un posto appartato, e il mare (Ionio) è più caldo che sulla costa adriatica».

Dalle meraviglie della Sardegna il cherry picking punta su Sa Colonia, presso Chia: «ha tutto: acri di sabbia morbida come il talco, acqua chiara, fenicotteri nella laguna alle spalle e occasionali visite di delfini», ma anche lo «sirocco» (sic) che bacia i surfisti, ma per fortuna solo in inverno.

La fatica per arrivare con acqua, vivande e ombrellone in spalla dal parcheggio lontano un miglio sarà ampiamente compensata dalle meraviglie naturali e dalla calma della spiaggia di Calamosche nell'oasi faunistica di Vendicari in Sicilia.

Infine, tra Roma e Napoli, spunta Sperlonga, quinta spiaggia a guadagnarsi un posto tra le più belle del continente, dove, tra sabbie dorate e grotte, si scorgono le rovine della villa dell'imperatore romano Tiberio.