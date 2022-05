Studente preso a colpi di bastone all'Agrario di Siracusa durante le lezioni

Nella giornata di ieri, agenti delle Volanti della Questura di Siracusa sono intervenuti nell'istituto superiore Agrario, in via Elorina, a seguito della segnalazione di un’aggressione.

Nella circostanza, un minore, di 17 anni, durante le lezioni faceva irruzione in una classe armato di bastone, colpendo un altro ragazzo, di 16 anni, e rivolgendo al giovane gravi minacce. L'azione è stata talmente fulminea che nessuno ha avuto il tempo materiale per proteggere il ragazzo malcapitato.

L’aggressione veniva bloccata dal personale scolastico che ha subito avvertito la polizia. Il giovane è stato successivamente denunciato alla Procura della Repubblica dei minori di Catania per i reati di lesioni aggravate e minacce gravi.