Reggio Calabria, vende alcolici a 15enne che si sente male: denunciato

Un quindicenne si è sentito male per avere bevuto troppo alcool. E' accaduto a Reggio Calabria dove personale della Polizia ha denunciato il titolare di un locale.

Nell'ambito di una serie di servizi, personale della Squadra di Polizia amministrativa è intervenuto in un locale in località Mosorrofa di Reggio Calabria dove era in corso l'esibizione di un cantante rap. Durante i controlli, oltre a riscontrare alcune violazioni amministrative ed elevare le relative sanzioni, gli agenti hanno constatato che un ragazzo era stato colto da malore generato da elevata alcolemia.

I riscontri effettuati hanno confermato che il 15enne aveva assunto diversi cocktail, acquistati direttamente al banco bar del locale. Per questo il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria.

Il gestore del locale è stato successivamente ricevuto in Questura e, rende noto la Polizia, "aldilà degli aspetti giudiziari, ha manifestato la sua sensibilità circa l'attività svolta dagli operatori in pieno spirito di collaborazione con le istituzioni". La Questura ha anche precisato che nel corso delle attività di verifica nel locale, è stata elevata un'unica sanzione amministrativa - e non più sanzioni - per mancanza di apparecchi per la misurazione volontaria del tasso alcolemico.