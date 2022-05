Palermo, alberi caduti e danni al cimitero dei Rotoli per il maltempo

Alberi caduti, vasi rotti, fiori sparsi qua e là e numerose fontanelle a secco. Si presenta così stamattina il cimitero dei Rotoli a Palermo, lo stesso che conta oltre mille bare senza sepoltura ormai da parecchi mesi.

Il maltempo ha sradicato cipressi e disseminato vasi e fioriere dappertutto. Tanti i cittadini che, in vista della festa della mamma domenica prossima, sono arrivati al camposanto e non hanno trovate acqua nelle fontanelle dei viali. Hanno dovuto fare ricorso ai fiorai esterni per avere un po' d'acqua da mette nei vasi dei loro defunti. Stamattina presto a causa del maltempo era stato deciso di chiudere il cimitero con diversi cittadini che hanno protestato, poi la decisione di aprire al pubblico.