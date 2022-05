Siracusa, coi soldi del Pnrr la ricostruzione della scuola 'Martoglio'

E’ stata pubblicata dal ministero dell’Istruzione la graduatoria dei progetti finanziati dal Miur sulla linea Pnrr “Scuole innovative”. A Siracusa spettano € 1.440.000. Il progetto presentato dal Comune è relativo alla demolizione e alla successiva ricostruzione del plesso “Leone” dell’Istituto Comprensivo “Martoglio” in via Decio Furnò a valere sui fondi del Pnrr, missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”. “L’intervento nasce da una felice intuizione del vicesindaco Pierpaolo Coppa, dalla collaborazione con la dirigente Celisi e con il Consiglio d’istituto della Martoglio, e dal lavoro di squadra dei tecnici e funzionari comunali”: lo dichiara il sindaco, Francesco Italia, che aggiunge: “Doteremo la città di un altro nuovo edificio scolastico destinato all’infanzia, adeguato ai nuovi standard di sicurezza antisismica e ricostruito in chiave sostenibile dal punto di vista energetico e dei consumi. Saranno, inoltre, valorizzate le aree esterne che circondano il plesso. Elemento centrale sarà il coinvolgimento nella progettazione degli operatori del mondo scolastico al fine di realizzare una scuola innovativa così come previsto dal bando ministeriale. L’ammissione in graduatoria, che vede Siracusa tra i pochi capoluoghi di provincia finanziati, dimostra che la direzione che l’Amministrazione sta seguendo in merito ai fondi Pnrr, è quella giusta”. Sul sito https://www.siracusadomani.info il dettaglio analitico di tutti i progetti presentati dal Comune ad oggi, al fine di fornire un aggiornamento costante alla cittadinanza sulle attività realizzate. Nel portale è, inoltre, presente una sezione dedicata all’approfondimento di ciascun intervento presentato, l’iter di svolgimento e la geolocalizzazione dello stesso.