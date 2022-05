GOSSIP. Hunziker e l'ortopedico Angiolini, fuga d'amore a Parigi

Lei è chiusa in casa col Covid (individuato con un tampone rapido prima di Striscia) ma sui giornali non si parla d’altro che della storia d’amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Dopo foto paparazzate, baci con la mascherina e fughe in hotel, finalmente il settimanale “Chi” pubblica i baci appassionati della coppia in “luna di miele” a Parigi.

Dopo l’annuncio ufficiale, qualche mese fa, della separazione dal marito Tomaso Trussardi, la Hunziker era stata avvistata con il chirurgo ortopedico. Bello e affascinante, tanto da essere considerato il dottore più bello d’Italia, Angiolini di recente è stato in Messico per lavoro. Di ritorno ha fatto tappa “segreta” nella capitale francese dove si è incontrato con Michelle.

Le prime foto insieme li ritraevano in Sardegna mentre si scambiavano un bacio con la mascherina, poi “Chi” li ha sorpresi in un hotel di Milano due settimane fa e, infine, ecco le foto che testimoniano la loro fuga a Parigi. La coppia è partita separatamente dall'Italia venerdì scorso e si è data appuntamento in un hotel del centro. Da quel momento la Hunziker e Angiolini sono usciti mano nella mano, fra baci, abbracci, e tenerezze. Nel pomeriggio hanno fatto un giro turistico, andando a visitare anche la Tour Eiffel, e la sera, elegantissimi, hanno assistito a uno spettacolo al Moulin Rouge. Il giorno dopo si sono separati per tornare lei a Milano e lui a Cagliari. Ma la loro storia d’amore è decollata alla grande.