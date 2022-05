Schiaffi alla ex compagna, finisce agli arresti in casa a Sortino

I Carabinieri della Stazione di Melilli hanno arrestato un pregiudicato 58enne di Sortino, in esecuzione di provvedimento dell’A.G..

L’uomo, operaio forestale, seppur sottoposto al divieto di avvicinamento alla sua ex compagna con l’applicazione del braccialetto elettronico, ha violato le disposizioni imposte dalla misura cautelare per i continui maltrattamenti che nel corso del tempo ha perpetrato nei confronti della donna. Nell’ultimo mese, infatti, si è più volte recato a Melilli dalla sua ex compagna seguendola e in una occasione anche colpendola con uno schiaffo.

Per tali motivi l’A.G. di Siracusa ha disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.