Palermo, la morte di Caterina Todaro e della nascitura: disposte autopsie

Il Pm di Palermo, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Caterina Todaro e della bimba che portava in grembo, domani, venerdì 13, affiderà l’incarico di effettuare l’esame autoptico sulle salme della 38enne incinta di otto mesi e della piccola. Di cos’è morta Caterina Todaro? E, soprattutto, se la donna fosse stata condotta in ospedale e fatta partorire prima, la piccola Desirè si sarebbe potuta salvare? Sono queste le principali, angoscianti domande alle quali Lorenzo Meschisi, il marito della trentottenne palermitana incinta di otto mesi deceduta improvvisamente con la creatura che portava in grembo lo scorso 5 maggio, si aspetta delle risposte dal procedimento penale aperto d’ufficio dal Pubblico Ministero di Palermo, Luisa Vittoria Campanile, e dalla doppia autopsia sulle salme della moglie (nella foto) e della sua figlioletta che il magistrato ha disposto. Ed è proprio per fare piena luce sui fatti che l’uomo, attraverso il consulente personale Alessio Tarantino, si è rivolto a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che si è già attivato per acquisire tutta la documentazione clinica possibile e sottoporre il caso ai suoi esperti.

Marchisi non riesce innanzitutto a capacitarsi di cosa possa essere accaduto alla moglie visto che donna stava bene, che la gravidanza, peraltro non la sua prima, era stata del tutto regolare, senza particolari problematiche, e che la ginecologa che la seguiva le aveva anche prescritto esami in più rispetto a quelli canonici per ulteriore sicurezza. “Caterina non soffriva di alcuna patologia, l’unico problema di cui si lamentava ultimamente era un po’ di sciatica. Effettuava esami e analisi ogni mese, risultati sempre tutti a posto, con parametri nella norma: le era stata prescritta solo la cardio-aspirina” spiega.