Va al cimitero dei Rotoli a Palermo a seppellire la sorella e muore

Antonino Salerno di 65 anni è morto al cimitero dei Rotoli a Palermo. L'uomo si era recato nel camposanto per la tumulazione della sorella. Poco dopo, mentre andava a far visita alla tomba del padre e della madre si è sentito male ed è caduto a terra. Operai del cimitero e altri visitatori hanno chiamato i soccorsi. Sono arrivati i sanitari del 118 e dopo alcuni tentativi di rianimarlo hanno constatato la morte. Sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. Il medico legale dopo l'ispezione ha confermato le cause naturali del decesso. La salma è stata restituita ai familiari.