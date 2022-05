Ragusa, la Polizia arresta un giovane per furto aggravato in cantiere edile

Proseguono a Ragusa i servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore di Ragusa, Pinuccia Albertina Agnello, che vedono la Polizia di Stato costantemente impegnata per contrastare ogni forma di illegalità a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. I fatti risalgono allo scorso 8 maggio, quando nell’ambito dei controlli di prevenzione dedicati ai furti ed ai reati predatori, a Ragusa personale delle Volanti traeva in arresto, un cittadino straniero di anni 24 con vari precedenti di polizia, il giovane dopo aver sottratto delle pedane utilizzate per ponteggi edile da un cantiere nella zona alta di Ragusa, fuggiva a bordo di un furgone. Immediatamente inseguito, veniva bloccato dai poliziotti e, pertanto, l’uomo veniva tratto in arresto per il reato di furto aggravato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, veniva collocato in regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione e all’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ragusa, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ne disponeva la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.