Covid, meno contagi nel Ragusano e nessun decesso

Tornano a scendere i positivi al Covid nel Ragusano e nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi decessi per cui il numero dei morti resta fermo a 548. I positivi in totale sono 2.784: 2.755 in isolamento domiciliare, 29 ricoverati in ospedale. Il giorno precedente i positivi erano 3.015. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 26, Chiaramonte Gulfi 101, Comiso 211, Giarratana 55, Ispica 166, Modica 502, Monterosso 47, Pozzallo 204, Ragusa 834, Santa Croce Camerina 81, Scicli 122, Vittoria 406.