Lunghe code nel tratto dell'autostrada Siracusa - Rosolini per un incidente avvenuto all'ingresso del capoluogo. Due mezzi si sarebbero scontrati e ci sono feriti. Sul posto oltre a due ambulanze del 118 anche l'elisoccorso per trasferire i feriti a Catania. Il traffico è momentaneamente bloccato in direzione di Rosolini. Sul posto per i rilievi, la polizia stradale.