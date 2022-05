Castellammare, escursionista ferito soccorso dall'Aeronautica militare

Un equipaggio dell’82° Centro Combat Search and Rescue (C.S.A.R.) dell’Aeronautica Militare Italiana, decollato dall’aeroporto militare di Trapani, ha soccorso un uomo di 63 anni rimasto ferito durante un’escursione all’interno della Riserva naturale dello Zingaro. L’equipaggio è intervenuto con un elicottero HH-139B dopo aver ricevuto l’ordine al decollo dalla sala operativa del Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico. Il velivolo si è dapprima diretto a Castellammare del Golfo per imbarcare un team del Corpo Speleologico per poi andare verso l’area dell’operazione. L’uomo è stato recuperato e trasportato allo stadio comunale di Castellammare del Golfo dove è stato soccorso da un’ambulanza del 118.