Maltratta i genitori a Licata, donna ai domiciliari in una Comunità

La polizia a Licata ha eseguito una ordinanza di misura cautelare a carico di una trentenne già sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, indagata per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione aggravata e lesioni personali pluriaggravate.

In particolare, l'odierna misura cautelare, che ha disposto la sottoposizione della indagata agli arresti domiciliari presso una comunità, scaturisce dalle indagini che hanno evidenziato le plurime condotte aggressive e vessatorie della donna, commesse ai danni dei genitori e del figlio minorenne, già affidato ai nonni con provvedimento giudiziario.

La donna è stata sottoposta al provvedimento di ammonimento emesso dal Questore della Provincia di Agrigento, finalizzato a scoraggiare le gravi condotte commesse dalla stessa e garantire alle parti offese una rapida tutela, con avvertimento di astenersi dal reiterare la commissione di ulteriori atti violenti o vessatori.